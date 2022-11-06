На трассе «Нарва» массовое ДТП из-за гололеда с участием 8 машин

Почти с десяток легковых машин стали жертвами гололеда на одном из участков трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом 6 ноября сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Авария произошла на 113 километре трассы А-180. Столкнулись восемь автомобилей, ехавших в попутном направлении. Пострадавших в результате ДТП нет.



В соцсетях появилось видео инцидента. Машины, как игрушки, раскидало по дороге. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

