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    На трассе «Нарва» массовое ДТП из-за гололеда с участием 8 машин

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    Почти с десяток легковых машин стали жертвами гололеда на одном из участков трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом 6 ноября сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Авария произошла на 113 километре трассы А-180. Столкнулись восемь автомобилей, ехавших в попутном направлении. Пострадавших в результате ДТП нет.

    В соцсетях появилось видео инцидента. Машины, как игрушки, раскидало по дороге. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

    Дорожный Контроль Ленинградская Область / vk.com

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