Сербия намерена выкупить контрольный пакет акций NIS у «Газпром нефти»

Власти Сербии могут выкупить или заставить продать третьей стороне доли компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), дочки «Газпром нефти», чтобы защититься от антироссийских санкций. Об этом 6 ноября пишет Financial Times со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.



Сербский лидер подчеркнул, что готовит шесть проектов по диверсификации источников энергии в стране. В список возможных вариантов включено более тесное сотрудничество с Венгрией. В частности, Вучич назвал безумием, что власти двух стран раньше не думали о соединении друг с другом и создании общей инфраструктурной сети.