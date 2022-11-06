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    Сербия намерена выкупить контрольный пакет акций NIS у «Газпром нефти»

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    Власти Сербии могут выкупить или заставить продать третьей стороне доли компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), дочки «Газпром нефти», чтобы защититься от антироссийских санкций. Об этом 6 ноября пишет Financial Times со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

    Сербский лидер подчеркнул, что готовит шесть проектов по диверсификации источников энергии в стране. В список возможных вариантов включено более тесное сотрудничество с Венгрией. В частности, Вучич назвал безумием, что власти двух стран раньше не думали о соединении друг с другом и создании общей инфраструктурной сети.

    В последние годы Сербия импортировала весь свой газ и до половины объемов нефти из России, отмечает издание, что сделало ее уязвимой перед санкциями Евросоюза в отношении России.

    В октябре Вучич уже обсуждал сотрудничество в сфере энергетики с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры двух стран договорились о строительстве нефтепровода, который позволит снабжать Сербию сырой нефтью российской марки Urals.

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