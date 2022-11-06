Из Киева могут эвакуировать 3 миллиона человек: новости СВО за 6 ноября

Недавно Владимир Путин сообщил, что в России мобилизовали больше 300 тысяч человек Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Обстановка в России В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 21 ноября. Также на две недели продлен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. А в Грайворонском городском округе под обстрел попал промышленный объект. — Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. В Курской области возбудили новые уголовные дела по фактам обстрелов. — Продолжаются атаки националистов на приграничные районы Курской области: обстреляно село Гуево Суджанского района. Повреждения получили дома, хозпостройки в четырех домовладениях и линия электроснабжения, — сообщил СК.



На следующей неделе Владимир Путин проведет традиционное оперативное совещание Совета безопасности. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Обстановка на Украине The New York Times написала, что власти Киева рассматривают возможность эвакуации трех миллионов жителей. Она планируется в том случае, если в городе полностью отключат электричество.

«Укрэнерго» сообщила, что в семи областях Украины ввели графики почасового отключения электроэнергии. В их число входит и Киев. Также в городе не планируют проводить массовых празднований Нового года и Рождества: по словам мэра Виталия Кличко, их «сто процентов не будет».

Помимо этого, Кличко сообщил, что в украинской столице создан запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды, а также обустраивают более тысячи пунктов обогрева. Внешняя политика The Washington Post пишет, что администрация президента США призывает Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Источники газеты предполагают, что цель таких призывов — не подтолкнуть Украину к переговорам, а обеспечить ей поддержку тех стран, чьи граждане опасаются затягивания конфликта.

По поводу применения ядерного оружия на Украине высказался канцлер Германии Олаф Шольц. Такой вариант развития событий он назвал недопустимым. — Мы призываем Россию четко заявить, что она не будет этого делать. Это черта, которую нельзя переступить, — цитирует его Bild am Sonntag.