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    Мигрант в Петербурге настолько испугался полиции, что устроил погоню, разбил две машины и испортил дом

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    Сотрудники петербургской полиции днем 6 ноября преследовали белый автомобиль KIA, который не остановился по требованию около четырех часов на Петроградской стороне. Водитель изо всех сил топил педаль газа и выворачивал руль. Машина перелетела через Тучков мост, и в конце-концов достигла угла Морской набережной и Мичманской, где врезалась в черный «Джип».

    Фото: "Фонтанка.ру"
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    К этому моменту за белой старенькой легковой гнались уже и наряды ППСП, и Росгвардия. Поэтому после аварийной остановки автомобиль был окружен, пути к отступлению не было. Из салона вытащили 27-летнего мигранта, у которого, внезапно, оказалось все в порядке с правами и документами на машину. Дыхание было легким, алкотестер ничего не показал. Полицейские, конечно, спросили, в честь чего нарушитель решил устроить такое шоу, в ходе которого, к слову, пострадали два автомобиля и угол дома на Морской набережной. Молодой человек ответил, что испугался штрафа. Дело в том, что на днях у него закончился срок регистрации.

    В итоге «солнечного гонщика» увезли в отдел на оформление. Больше всего в этой истории жаль владельца черного «Джипа», запчасти к которому сейчас не сыскать днем с огнем.

    Фото: "Фонтанка.ру"

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