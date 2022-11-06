Мигрант в Петербурге настолько испугался полиции, что устроил погоню, разбил две машины и испортил дом

Сотрудники петербургской полиции днем 6 ноября преследовали белый автомобиль KIA, который не остановился по требованию около четырех часов на Петроградской стороне. Водитель изо всех сил топил педаль газа и выворачивал руль. Машина перелетела через Тучков мост, и в конце-концов достигла угла Морской набережной и Мичманской, где врезалась в черный «Джип».

К этому моменту за белой старенькой легковой гнались уже и наряды ППСП, и Росгвардия. Поэтому после аварийной остановки автомобиль был окружен, пути к отступлению не было. Из салона вытащили 27-летнего мигранта, у которого, внезапно, оказалось все в порядке с правами и документами на машину. Дыхание было легким, алкотестер ничего не показал. Полицейские, конечно, спросили, в честь чего нарушитель решил устроить такое шоу, в ходе которого, к слову, пострадали два автомобиля и угол дома на Морской набережной. Молодой человек ответил, что испугался штрафа. Дело в том, что на днях у него закончился срок регистрации.

