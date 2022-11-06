Судьбой российского «кита-шпиона» озаботился британский предприниматель

Британский предприниматель Адам Торп, ранее занимавшийся недвижимостью, создал благотворительную организацию OneWhale, которая взяла на себя опеку над российским «китом-шпионом» Хвалдимиром. Об этом 6 ноября пишет The Guardian.

Торп объединился с кинорежиссером Региной Кросби, которая в буквальном смысле показала Хвалдимира всему миру. Созданная организация также профинансирует исследования, которые в дальнейшем помогут в создании заповедника для прославившейся белуги.

«Все влюбились в этого кита из вирусных видео на YouTube, — сказал Торп. — Я прочитал о нем в National Geographic в 2019 году. Он явно был одомашнен, и у него замечательный характер. Я подумал: ну, если мы сможем создать убежище или заповедник, который защитит кита от движения лодок, значит, он сможет ловить рыбу для себя и вести максимально естественную жизнь».

Торп уже получил разрешение от норвежского правительства на очистку от сетей принадлежащего ему фьорда. Теперь он хочет собрать 250 тыс. фунтов стерлингов, чтобы защитить это пространство, обеспечить рабочие места для персонала и ветеринаров, чтобы специалисты могли быть поблизости и следить за безопасностью кита.