Нашли тела троих. В районе Саяно–Шушенского водохранилища перевернулась аэролодка

Трагический инцидент произошел в районе Саяно–Шушенского водохранилища во время туристической прогулки. Погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.



По данным ведомства, информация о ЧП поступила в 12:50 по местному времени. В районе впадения реки Кантегир перевернулась аэролодка «Пиранья». Известно, что на воде находились две лодки. В прогулке участвовали 7 человек.

В кабине перевернувшейся «Пираньи» обнаружили тела троих погибших. Сейчас ее буксируют до залива Джойская Сосновка.