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    Нашли тела троих. В районе Саяно–Шушенского водохранилища перевернулась аэролодка

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    Трагический инцидент произошел в районе Саяно–Шушенского водохранилища во время туристической прогулки. Погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

    По данным ведомства, информация о ЧП поступила в 12:50 по местному времени. В районе впадения реки Кантегир перевернулась аэролодка «Пиранья». Известно, что на воде находились две лодки. В прогулке участвовали 7 человек.

    В кабине перевернувшейся «Пираньи» обнаружили тела троих погибших. Сейчас ее буксируют до залива Джойская Сосновка.

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