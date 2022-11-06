Что делать, когда приходит зима? Показывают балтийские нерпы

Автор: Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com
В Петербурге утром 6 ноября выпал первый снег. Несмотря на то, что он скоро растает, сигнал понятен — зима близко. Фонд балтийской нерпы воскресным утром подсмотрел за подопечными с квадрокоптера. Специалисты застали лежебок, которые расположились на подводных камнях.
Автор: Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com
«Поснимали наших драгоценных и редчайших балтийских нерп утром. Так как в это время большинство нерп ушло на работу, можно стало подобраться поближе к оставшимся лежебокам и поснимать чуть получше…», — отметили в Фонде.
Автор: Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com
Друзья нерп обратили внимание на толстые бока животных и сделали вывод, что с питанием у них все отлично. Скорее всего, тюлени отдыхают после славной охоты.