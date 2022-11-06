В ДТП погиб гейм-дизайнер «Вангеров» и один из «отцов» российской гейм-индустрии

Гейм-дизайнер Андрей KranK Кузьмин погиб в аварии на Ленинском проспекте в Калининграде. Об этом в ночь на 6 ноября сообщило издательство видеоигр VG Limited.



«Ещё недавно мы объявляли вам о нашем издании Вангеров… К сожалению, этому релизу не суждено случиться. Сегодня утром Андрей KranK Кузьмин, создатель Вангеров, погиб под колёсами авто», — говорится в сообщении.

Кузьмин стоял у истоков русскоязычной игровой индустрии. Он известен как основатель «К-Д ЛАБ» и KranX Productions, гейм-дизайнер и идеолог игры «Вангеры», которая была выпущена в 1998 году.