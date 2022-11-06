«История сотворена заново». Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов за один клуб

Овечкин забил 787 шайб в составе одного клуба - «Вашингтона», что стало рекордом в НХЛ. Предыдущее достижение составляло 786 шайб, которые забил Горди Хоу, играя за «Детройт Ред Уингз».

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче против «Детройт Ред Уингз», который проходил в ночь с 5 на 6 ноября. Тем самым он установил уникальное достижение.

«Больше всего голов за один клуб. Насколько мы счастливы? Спасибо, Овечкин. История сотворена заново», – написал владелец «Вашингтона» Тед Леонис в социальной сети.

«Прямо сейчас это особенная ночь для меня. Здесь моя жена, дети и друзья. Я знаю, что мои родители смотрят игру дома. Мой гол – особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один – это очень важно», – заявил Овечкин в интервью NBC Sports Washington.

Тем не менее, рекордный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от четвёртого поражения подряд в НХЛ. «Детройт» выиграл со счетом 3:2.

В текущем сезоне на счету Овечкина семь голов и четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «-8».