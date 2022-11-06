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    В Танзании в озеро упал пассажирский самолет

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    Борт авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании 6 ноября. Самолет заходил на посадку в Букобе. Сообщение о крушении появилось в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.

    Внутри находились 53 человека, из которых 49 — пассажиры. Пока о жертвах не сообщается, пострадавших доставляют на берег в лодках.

    «6 ноября 2022 года рейс компании Precision Air № 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, потерпел крушение при подходе к аэропорту Букоба. На место происшествия была направлена спасательная команда»,— говорится в сообщении авиакомпании в социальной сети.

    Tanzania Business Insight также в социальных сетях сообщает, что командира воздушного судна зовут Бурухани Ругаба, это летчик с 20-летним стажем работы в авиакомпании. 48-местный самолет ATR42–500 эксплуатировался 12 лет.

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