В Танзании в озеро упал пассажирский самолет

Борт авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании 6 ноября. Самолет заходил на посадку в Букобе. Сообщение о крушении появилось в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях.



Внутри находились 53 человека, из которых 49 — пассажиры. Пока о жертвах не сообщается, пострадавших доставляют на берег в лодках.

«6 ноября 2022 года рейс компании Precision Air № 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, потерпел крушение при подходе к аэропорту Букоба. На место происшествия была направлена спасательная команда»,— говорится в сообщении авиакомпании в социальной сети.