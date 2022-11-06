«Лагерь строится». Петербургский «Зеркальный» выселяет бывших вожатых и их семьи

Фото: ЗЦ ДЮТ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ» Поделиться Поделиться





Десятки семей с детьми могут потерять жильё в Выборгском районе Ленобласти. Бывшие сотрудники лагеря «Зеркальный» ещё при Союзе заселялись в общежития в надежде, что временное пристанище станет их домом. Однако в новой стране законы изменились, теперь оказалось, что люди занимают площади незаконно.

66-летний Сергей Алексеенко устроился в лагерь «Зеркальный» в 1983 году. Объявление о вакансии случайно заметил, когда гулял по Невскому рядом с Дворцом пионеров (сейчас Петербургский городской Дворец творчества юных), лагерь является его подразделением. Потенциальным сотрудникам обещали жильё в Выборгском районе Ленобласти.



«Устроился водителем, но штатной должности не было свободной, поэтому приняли подсобным рабочим, — говорит Алексеенко. — Разговор шёл такой: принимаем на постоянку, предоставляем прописку, жильё. Отработаете 10 лет, жилье переходит в ваше распоряжение. Я уже жил на служебке и спросил ордер или какие-то документы, чтобы потом не получилось, что остался ни с чем. Мне ответили, что это ведомственное жильё и документов не требуется».

В «Зеркальном» Сергей проработал 12 лет и дорос до начальника АТП. В 1995 году, по его словам, место потребовалось кому-то другому, и ему предложили понижение. Он не согласился и перевелся в другое учреждение, подведомственное городскому комитету образования. В общежитии остался. Ему не без труда удалось выбить копию ордера на проживание. В комнате в 12 квадратов также прописал дочь.



В октябре 2021 года Дворец творчества юных обратился с иском о выселении Алексеенко в Выборгский районный суд. Сейчас недвижимость находится в собственности Санкт-Петербурга, но под оперативным управлением лагеря.

Позиция истца строится на проверке, в ходе которой установлено, что Алексеенко в комнате постоянно не проживает и занимает её неправомерно. Согласно Жилищному кодексу, основанием для выселения является прекращение трудовых отношений.

В возражениях Алексеенко парировал, что до выхода на пенсию работал водителем на судостроительном предприятии и мотался по разным верфям страны. Коммунальные услуги платил исправно.



В мае 2022 года суд встал на сторону дворца. Однако Алексеенко до сих пор не получил на руки мотивировочную часть. В собственности у него другого жилья нет. Алексеенко настаивает, что он свои трудовые обязательства выполнил, а работодатель — нет. Другими словами, лагерь и не пытался официально оформить недвижимость на своих бывших сотрудников или предоставить альтернативу. При этом ордер на проживание не даёт права на приватизацию или любые другие манипуляции с недвижимостью.



Аналогичный иск получила ещё одна обитательница «Зеркального» Наталья Шульц. Она проработала вожатой более 10 лет. У неё есть другое жилье, но она уверена, что имеет право на эту недвижимость, как и Алексеенко.



На момент заселения в общежитие действовал Жилищный кодекс РСФСР, согласно которому сотрудники, проработавшие на предприятии более 10 лет, не могут быть выселены без предоставления другого жилья.

По подсчетам бывших сотрудников, прописку в «Зеркальном» имеют 94 человека, из них 6 детей и 18 пенсионеров. «Сам факт вопиющий, потому что согласно старому законодательству, нас нельзя выселить без предоставления другого жилья. Государство должно взять на себя ответственность за то, что произошло. Сейчас получается, что людей выбрасывают на улицу, — говорит Наталья. — У нас живет глубокий пенсионер, очень бедный. У него огромный долг по квартплате. Если его выселяют, это точно бомж. И об этом нужно думать людям, которые на это его сподвигают».



По иску в отношении Натальи решение пока не вынесено.

Это не первая попытка очистить площади от бывших сотрудников. Проблема тянется с 2010 года. Тогда звучали предложения о предоставлении выселенным семьям муниципального жилья в Ленобласти. Директор «Зеркального» Александр Николаев соглашался с тем, что выселять просто так, на улицу, нельзя. «C одной стороны, известно, что люди, которые больше десяти лет проработали в «Зеркальном», находятся под защитой жилищного законодательства, и, если имеют постоянную прописку, жилье должно сохраниться за ними. Как теперь с этим быть, неясно. В то же время все понимают, что лагерь строится и вскоре сможет принимать в полтора раза больше детей — а значит, потребуется значительное количество дополнительных мест для проживания новых сотрудников, проблема встанет намного острее».



По словам старожилов, в первую волну массового выселения не произошло. Валентина Алексеенко (однофамилица Сергея) была одной из тех, кому тогда удалось выиграть суд.

«Решение было вынесено в пользу нас, потому что у меня статус нуждающейся. Жили в «Зеркальном» и там были прописаны, в собственности у нас никакого жилья не было, — отмечает Валентина. — Сейчас они снова подали в суд и теперь стало решающим, что у меня в садоводстве появился дом».

Жилищный кодекс запрещает выселение без предоставления альтернативной недвижимости силовиков, пенсионеров по старости, инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

В базе Выборгского суда можно найти ещё одно решение в пользу дворца, однако в нём речь идёт об уволенной за прогул сотруднице. Ещё по одному иску семья добровольно съехала, судебное производство прекратили.

Заместитель генерального директора Дворца творчества юных Михаил Комиссаров в ответе на запрос «Фонтанки» уточнил, что учреждение выиграло уже 5 судов. 57 человек получили уведомления о выселении. «Альтернативные помещения для проживания указанной группе предоставляться не будут», — уточнил он. Освободившуюся жилплощадь отдадут действующим сотрудникам.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру».

