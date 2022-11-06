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    Два трупа и трубочку из купюры нашли в квартире на Гаванской

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    9 комментариев

    Вечеринка явно пошла не по сценарию у трех мужчин, которые в субботу отдыхали в квартире на Гаванской улице в Петербурге. В одиннадцатом часу вечера их нашли без сознания. Оказалось, что двое не очнутся уже никогда. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 ноября.

    В морг отправили трупы мужчин 43 и 38 лет. Оба живут на Васильевском острове, но на разных линиях.

    Третьего компаньона госпитализировали с признаками отравления веществами. Его состояние оценивают как удовлетворительное. С места происшествия на экспертизу увезли пакетик с белым порошком и купюру, из которой сворачивали трубочку.

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    Комментарии 9

    25267490106 Ноя 2022 в 12:48
    Уклонисты.
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