Два трупа и трубочку из купюры нашли в квартире на Гаванской

Вечеринка явно пошла не по сценарию у трех мужчин, которые в субботу отдыхали в квартире на Гаванской улице в Петербурге. В одиннадцатом часу вечера их нашли без сознания. Оказалось, что двое не очнутся уже никогда. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 ноября.



В морг отправили трупы мужчин 43 и 38 лет. Оба живут на Васильевском острове, но на разных линиях.

Третьего компаньона госпитализировали с признаками отравления веществами. Его состояние оценивают как удовлетворительное. С места происшествия на экспертизу увезли пакетик с белым порошком и купюру, из которой сворачивали трубочку.