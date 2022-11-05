Во Франции вынесли приговор по делу об изнасиловании девочки, из-за которого был установлен возраст согласия

Во Франции завершился исторический процесс над 33-летним мужчиной, обвинявшимся в изнасиловании 11-летней школьницы. Его дело привело к установлению так называемого возраста согласия в стране. Поздним вечером в пятницу суд приговорил жителя Франции к восьми годам тюремного заключения. Об этом 5 ноября сообщает The Guardian.

Обвиняемый признался, что в 2017 году встретился с девочкой в парке, на тот момент ему было 28 лет. Он настаивал на том, что школьница дала согласие на интим.

На судебном процессе, который проходил пять лет назад, обвинение пыталось доказать насилие. Общественность была возмущена, ведь как иначе можно назвать секс с ребенком. Резонанс был настолько сильным, что в апреле прошлого года во Франции был установлен минимальный возраст согласия — 15 лет. Теперь соитие с человеком, не достигшим этого возраста, автоматически считается изнасилованием.

Было назначено новое расследование. Но, так как закон не работает задним числом, нужно было снова доказывать факт насилия или принуждения. Процесс был закрытым. Согласно материалам дела, мужчина впервые заговорил с девочкой у входа в школу, через несколько дней они снова встретились, и он предложил поцеловаться. Насильник пригласил школьницу в свою квартиру. На лестничной клетке они занимались оральным сексом, где их увидел смотритель. Затем они переместились в квартиру, где у них произошел полноценный половой акт. Мужчина велел девочке ничего не рассказывать маме, но она сделала наоборот.