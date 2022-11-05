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    Во Франции вынесли приговор по делу об изнасиловании девочки, из-за которого был установлен возраст согласия

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    4 комментария

    Во Франции завершился исторический процесс над 33-летним мужчиной, обвинявшимся в изнасиловании 11-летней школьницы. Его дело привело к установлению так называемого возраста согласия в стране. Поздним вечером в пятницу суд приговорил жителя Франции к восьми годам тюремного заключения. Об этом 5 ноября сообщает The Guardian.

    Обвиняемый признался, что в 2017 году встретился с девочкой в парке, на тот момент ему было 28 лет. Он настаивал на том, что школьница дала согласие на интим.

    На судебном процессе, который проходил пять лет назад, обвинение пыталось доказать насилие. Общественность была возмущена, ведь как иначе можно назвать секс с ребенком. Резонанс был настолько сильным, что в апреле прошлого года во Франции был установлен минимальный возраст согласия — 15 лет. Теперь соитие с человеком, не достигшим этого возраста, автоматически считается изнасилованием.

    Было назначено новое расследование. Но, так как закон не работает задним числом, нужно было снова доказывать факт насилия или принуждения. Процесс был закрытым. Согласно материалам дела, мужчина впервые заговорил с девочкой у входа в школу, через несколько дней они снова встретились, и он предложил поцеловаться. Насильник пригласил школьницу в свою квартиру. На лестничной клетке они занимались оральным сексом, где их увидел смотритель. Затем они переместились в квартиру, где у них произошел полноценный половой акт. Мужчина велел девочке ничего не рассказывать маме, но она сделала наоборот.

    Обвиняемый настаивал на активном согласии, на том, что не знал о ее юном возрасте, и что девочка, дабы доказать, что она взрослая, показала учебник старших классов. Суд пришел к выводу, что хоть физического принуждения и не было, психологическое присутствовало. В итоге суд избрал для обвиняемого наказание в виде 8 лет тюрьмы. Защита девочки охарактеризовала приговор как справедливый.

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    Комментарии 4

    Annonym9105 Ноя 2022 в 23:38
    Да вы те кто за 55 - 60 не обесудьте !
    Но реально почти 90% тез кто был рожден в период с 1984 по 1990 года были Зачаты по сути теми девушками которым по сегодняшним меркам законов было как раз от 14 до 17 лет .
    Только вот теперь вопрос к современным правоприменителям , вам поступило дело якобы об изнасилований там 14 или 17 Летней девушки и вы даже не смотря на показания теоритического "Насильника" Все равно выписываете ему срок на зоне .
    Даже если его показания говорят что все было по обоюдному согласию , К Сожалению российская фемида не может распосзнать те факты когда Родители 14 - 17 Летней девушки заставляют её давать показания против человека с которым она вступила в интиную близость по взимному согласию .
    По причинам разницы в материальном достатке или еще чем то а таких случаев по неофициальной статистике по сути почти каждый 10 - 20 Случай якобы "изнасилованиия" ...
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