Шольц призвал Россию воздержаться от применения ядерного оружия

«Чертой, которую нельзя переходить» назвал Олаф Шольц применение ядерного оружия в конфликте на Украине и призвал Россию «четко заявить, что она этого делать не будет», 5 ноября сообщает ТАСС. С заявлением канцлер ФРГ выступил в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии.



В минувшую пятницу в ходе визита в Китай Шольц отметил, что он и представитель КНР Си Цзиньпин «едины во мнении, что атомные угрозы безответственны и очень опасны».