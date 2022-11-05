Шольц призвал Россию воздержаться от применения ядерного оружия

«Чертой, которую нельзя переходить» назвал Олаф Шольц применение ядерного оружия в конфликте на Украине и призвал Россию «четко заявить, что она этого делать не будет», 5 ноября сообщает ТАСС. С заявлением канцлер ФРГ выступил в Берлине на съезде Социал-демократической партии Германии.
В минувшую пятницу в ходе визита в Китай Шольц отметил, что он и представитель КНР Си Цзиньпин «едины во мнении, что атомные угрозы безответственны и очень опасны».
В конце сентября в своем телеобращении Владимир Путин назвал «ядерным шантажом» то, как страны Запада поощряли обстрелы Киевом Запорожской АЭС и заявляли о допустимости применения ядерного оружия. Президент РФ заявил, что для защиты своей территориальной целостности и народа Россия готова использовать все средства, имеющиеся в распоряжении.
Говоря о западных лидерах, отметил ежедневные упражнения в ядерной риторике и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что принимать участия в этих упражнениях Россия не хочет, и напомнил, что это возможно только в соответствии с положениями ядерной доктрины РФ.