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    В Петербурге стало легче найти настоящую сову. Виновата осень

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    В Петербурге совы стали заметнее. Теперь внимательные горожане могут увидеть их в городских парках.

    На днях серую неясыть, представителя одного из 8 видов сов, обитающих на территории Петербурга, в парке Сергеевка обнаружил кандидат биологических наук Павел Глазков. Об этом он рассказал в своем блоге «Каждой твари по паре».

    «Неподалеку я встретил и вторую серую неясыть. Обнаружил ее случайно. Птица, используя природную маскировку, была абсолютно незаметна на фоне ствола дерева. Мне удалось увидеть ее только по движению головы. Сова позволила полюбоваться собой. Пары они образуют на всю жизнь. Живут на своей строго определенной территории, которую ревностно охраняют», — рассказал он.

    Глазков отметил, что днем совы обычно прячутся в дуплах. Тем не менее иногда их можно увидеть сидящими на деревьях.

    При этом некоторые совы обитают в Петербурге постоянно. Другие перемещаются с места на место в поисках пропитания. «Наш город привлекает их возможностью полакомиться мышевидными грызунами, в частности домовой мышью и крысами. Живя в парках, эти птицы приносят пользу, ведь они регулируют численность грызунов», — добавил Глазков.

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