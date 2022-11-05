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    Семак рассказал о причинах провала «Зенита» в матче с «Ахматом»

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал неудачу команды в матче 16-го тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». Петербуржцы впервые в чемпионате уступили со счетом 1:2.

    «К сожалению, начало матча повлияло на ход всего. Первый тайм мы провалили, действовали безобразно в обороне. Во втором тайме играли хорошо, могли забивать больше, но сегодня не получилось. Как мы перестраивались и играли в обороне — это было тяжёлое зрелище. Во втором пропущенном голе виноват Чистяков на все 100 процентов», — заявил Семак.

    Он отметил, что игрок выглядел неуверенным. Что касается линии обороны, она, по словам тренера «Зенита», «давала много пространства за спиной». Семак отметил, что второй тайм был хорошим с точки зрения качества футбола.

    Напомним, что для «Зенита» это поражение стало первым в чемпионате. Теперь на счету петербургского клуба 12 побед, 3 ничьи и одно поражение. Тем не менее «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице.

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