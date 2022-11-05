Рекордная за 40 лет засуха убила в Кении 1200 слонов, антилоп гну и зебр

Более тысячи животных погибли по всей Кении из-за засухи. Только за последние 9 месяцев исследовательские группы и службы дикой природы насчитали 205 погибших слонов, 512 антилоп гну, 381 обыкновенную зебру, 51 буйвола, 49 зебр Греви и 12 жирафов. Об этом 5 ноября сообщает CNN.



По оценкам Всемирной метеорологической организации ООН, засуха стала самой продолжительной за последние четыре десятилетия. Последовательные сезоны с уровнем осадков ниже среднего привели к высыханию речных русел и пастбищ.