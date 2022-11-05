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    Скорая в кювете и разбита. В Иркутской области в ДТП пострадали врачи

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    Серьезная авария произошла в Иркутской области днем 5 ноября. Пострадали пять человек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

    По данным ведомства, авария произошла около 17 часов в городе Черемхово. На Первомайской улице столкнулись машина скорой помощи и Toyota Corolla. У пострадавших травмы различной степени тяжести.

    Среди тех, кто получил травмы, водитель и двое медиков скорой. Кроме того, пострадали две пассажирки «Тойоты»: 16-летняя девушка попала в больницу, у 36-летней женщины ушибы и ссадины.

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