«Мир Дикого Запада» закрыли на сезон раньше, чем хотели создатели

Американская телевизионная сеть HBO приняла решение закрыть сериал «Мир Дикого Запада» после четвертого сезона. Создатели нацеливались на пятый. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление HBO.



В заявлении компания выразила благодарность продюсерам сериала Джонатану Нолану и Лизе Джой, актерам и всей команде. «Было очень приятно присоединиться к ним в этом путешествии», — добавили в HBO.

Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» завершился в августе. Создатели заявляли, что хотели бы снять еще один — чтобы завершить текущие сюжетные линии.