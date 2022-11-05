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    «Мир Дикого Запада» закрыли на сезон раньше, чем хотели создатели

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    Американская телевизионная сеть HBO приняла решение закрыть сериал «Мир Дикого Запада» после четвертого сезона. Создатели нацеливались на пятый. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление HBO.

    В заявлении компания выразила благодарность продюсерам сериала Джонатану Нолану и Лизе Джой, актерам и всей команде. «Было очень приятно присоединиться к ним в этом путешествии», — добавили в HBO.

    Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» завершился в августе. Создатели заявляли, что хотели бы снять еще один — чтобы завершить текущие сюжетные линии.

    За время существования «Мир Дикого Запада» получил 54 номинации на премию «Эмми». Выиграны были 9 из них.

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