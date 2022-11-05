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    РФС продлил контракт с Валерием Карпиным. Тренером сборной он будет еще два года

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    Валерий Карпин и нынешний тренерский штаб продолжат работу на посту сборной России по футболу до 1 августа 2024 года. Об этом 5 ноября официально заявил Российский футбольный союз.

    Отмечается также, что Карпин и его помощники смогут совмещать работу в сборной с деятельностью в ФК «Ростов».

    «Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде», — заявил президент РФС Александр Дюков.

    Он отметил, что несмотря на отстранение сборной России от международных соревнований, задача сохранить сборные и продолжить развитие футболистов сохраняется. Они должны быть готовы «к официальным матчам без раскачки».

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