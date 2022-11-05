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    У станции метро «Озерки» облагородили территорию. Теперь там есть где посидеть

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    Администрация Санкт-Петербурга

    Общественное пространство появилось у станции метро «Озерки» в Петербурге. Общая площадь новой рекреационной зоны составила 2 700 квадратных метров, сообщает 5 ноября пресс-служба администрации Петербурга.

    Рабочие установили скамейки с навесами, под которыми, правда, не укрыться от дождя и снега. Среди унылого ноябрьского пейзажа выделяются ярко-желтые кольца велопарковок.

    Рекреационную зону вымостили и высадили растения: 53 сосны, клены, рябины, кустарники и многолетние цветы.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов, побывавший на открытии нового общественного пространства, сообщил, что территория у станции метро «Озерки» благоустроена по проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году в рамках этого проекта благоустраивается более 50 общественных пространств. Из наиболее весомых — вторая очередь парка Героев-Пожарных, Заневский парк, Сад Смольного собора, набережные Смоленки и Карповки.

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