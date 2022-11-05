«Ростех» прокомментировал конфискацию яхты, «связанной с семьей Чемезова»

«Ростех» и ее генеральный директор Сергей Чемезов не имеют отношения к яхте, которую, по сообщению Bloomberg, конфисковали в Испании. Об этом РБК заявил представитель государственной корпорации.
Об аресте испанским судом 85-метровой яхты стоимостью 140 миллионов долларов Meridian A, которая ранее называлась Valerie, Bloomberg сообщило в минувший четверг. Местные власти задержали судно в марте, когда оно ожидало ремонта на верфи в Барселоне. В июне владелец перестал платить за его обслуживание, в связи с чем верфь МВ92 обратилась с жалобой в суд. Судебное решение, пишет издание, было вынесено в среду. Евросоюз считает, что формально судно принадлежит падчерице Чемезова, отмечало Bloomberg.
В «Ростехе» информацию, опубликованную агентством, назвали выдумкой западных пиарщиков. «От начала до конца эта история — фейк, целенаправленная ложь, часть кампании по дискредитации России», — сообщил представитель госкорпорации.
С 2014 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов находится под санкциями ЕС. После начала спецоперации он с супругой, сыновьями и падчерицей попал под санкции США. Осенью 2019 года Чемезов в интервью РБК заявил, что является состоятельным, но яхт и самолетов не имеет.