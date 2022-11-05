Иран рассказал о поставках в Россию беспилотников, но до конфликта на Украине

Иран поставлял в Россию беспилотники, однако небольшими партиями и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает 5 ноября «Интерфакс».
«Утверждения о ракетах — полностью неверные. Та часть, которая касается дронов, верная: мы передали РФ небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до старта конфликта на Украине», — цитируют слова главы МИД Ирана журналисты.
Хосейн Амир Абдоллахиян также отметил, что отношения Ирана с Россией основаны на общих интересах, «на том, что мы соседи».
Представитель Тегерана также отметил, что у страны есть договоренности с украинской стороной. В том случае, если станет известно о применении иранских беспилотников в ходе конфликта, Киев должен будет передать доказательства.