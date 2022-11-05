Фабрики будут стоять. Китай не собирается отказываться от коронавирусных ограничений

Китай планирует «неуклонно» придерживаться строгих мер по контролю за коронавирусом. Такое заявление сделали местные чиновники от здравоохранения, передает 5 ноября Bloomberg.



Решение принято, несмотря на то, что ограничения в стране приводят к длительному карантину на фабриках, а иногда даже к карантину целых городов.

«Предыдущие практики доказали, что наши планы по профилактике и контролю, а также ряд стратегических мер полностью верны», — заявил представитель бюро по профилактике и контролю заболеваний Национальной комиссии здравоохранения Ху Сян.