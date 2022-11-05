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    Фабрики будут стоять. Китай не собирается отказываться от коронавирусных ограничений

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    Китай планирует «неуклонно» придерживаться строгих мер по контролю за коронавирусом. Такое заявление сделали местные чиновники от здравоохранения, передает 5 ноября Bloomberg.

    Решение принято, несмотря на то, что ограничения в стране приводят к длительному карантину на фабриках, а иногда даже к карантину целых городов.

    «Предыдущие практики доказали, что наши планы по профилактике и контролю, а также ряд стратегических мер полностью верны», — заявил представитель бюро по профилактике и контролю заболеваний Национальной комиссии здравоохранения Ху Сян.

    Как отмечает агентство, в мире ожидали смягчения коронавирусных ограничений в Китае. На этом фоне фондовые индикаторы в стране показали лучшие недельные показатели за все последние годы.

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