ФСБ назвала количество выехавших из страны россиян

Число выездов россиян в ближнее зарубежье в III квартале 2022 года побило пятилетний рекорд, сообщает 5 ноября РБК со ссылкой данные Федеральной службы безопасности. Всего за этот период границу пересекли 9,7 миллиона граждан.

При подсчете учитывалось количество пересечений границы в одном направлении, даже если один и тот же российский гражданин за отчетный период выезжал из страны несколько раз. Лидерами по посещениям стали Абхазия, Турция, Казахстан, Грузия и Финляндия — на эти страны пришлось почти 70% всех поездок. Абсолютный рекорд принадлежит Абхазии: за этот период туда въезжали 2,5 миллиона раз. На втором месте Турция — 2,1 миллиона въездов.

На третьей позиции по популярности — Казахстан: 1,3 миллиона поездок, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было совершено всего 248 тысяч выездов. Отмечается, что с начала 2022 года число выездов в данном направлении неуклонно растет: в сравнении со вторым кварталом оно выросло на 120%. Чаще всего границу пересекали на автомобиле — 1 миллион раз, самолетом вылетели 119 тысяч раз, 97 тысяч раз — на поезде, 30 тысяч раз границу перешли пешком. Причем с туристической причиной связаны лишь 37 тысяч выездов, 1,2 миллиона поездок указаны с частной целью.

Для Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана число выездов из России стало рекордным за 5 лет. В Армению за третий квартал въехали чуть более 267 тыс. раз, в Киргизию зафиксировано 167 тысяч выездов, в Узбекистан — 126 тысяч, в Таджикистан — 103 тысячи. Все чаще с начала года выезжают в Грузию: в третьем квартале 2022 года в этом направлении совершена 461 тысяча поездок, это в 12 раз больше, чем в первом квартале, когда границу пересекли лишь 38 тысяч раз, и больше почти втрое, чем во втором, — с апреля по июнь туда приехали 163 тысячи раз.

В июле — сентябре этого года в Финляндию выезжали почти втрое чаще, чем за аналогичный период 2021 года: 430 тысяч раз против 149 тысяч. Почти вдвое выросло количество выездов и по отношению ко второму кварталу. Норвегия пользуется сравнительно меньшей популярностью: 10 тысяч поездок в июле — сентябре 2022 года, что всего на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 6 873 поездки.