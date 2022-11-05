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    Соседская разборка на улице Ольминского закончилась двумя выстрелами в голову

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    Житель улицы Ольминского в Невском районе Петербурга госпитализирован в тяжелом состоянии после двух выстрелов в голову. Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, ранениям предшествовала ссора с соседом.

    Инцидент произошел в ночь на субботу. 44-летний собственник квартиры в доме 8 на улице Ольминского вступил в конфликт с 36-летним соседом в парадной. Тот достал травматический пистолет Макарова и дважды выстрелил в область головы оппонента.

    Предполагаемого стрелка полиция нашла сразу же, в квартире. Мужчину доставили в отдел и процессуально задержали, составив административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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