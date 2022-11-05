Соседская разборка на улице Ольминского закончилась двумя выстрелами в голову

Житель улицы Ольминского в Невском районе Петербурга госпитализирован в тяжелом состоянии после двух выстрелов в голову. Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, ранениям предшествовала ссора с соседом.



Инцидент произошел в ночь на субботу. 44-летний собственник квартиры в доме 8 на улице Ольминского вступил в конфликт с 36-летним соседом в парадной. Тот достал травматический пистолет Макарова и дважды выстрелил в область головы оппонента.