В Петербурге холодает, но осадков пока не ожидается. Синоптик рассказал, когда ждать снег

Днем в Петербурге будет облачно, но без осадков. Ветер сильным не будет, об этом 5 ноября сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».



По прогнозу, днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. Ночью похолодает до минус 3 градусов.

«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северной периферии антициклона. Медленно смещаясь к югу, он сохранит в небе над регионом обширные поля слоистых облаков, однако вероятность осадков будет близка к нулю», — рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.