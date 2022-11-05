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    В Петербурге холодает, но осадков пока не ожидается. Синоптик рассказал, когда ждать снег

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    Днем в Петербурге будет облачно, но без осадков. Ветер сильным не будет, об этом 5 ноября сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    По прогнозу, днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. Ночью похолодает до минус 3 градусов.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северной периферии антициклона. Медленно смещаясь к югу, он сохранит в небе над регионом обширные поля слоистых облаков, однако вероятность осадков будет близка к нулю», — рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, температура воздуха днем будет колебаться между 0 и плюс 2 градусами. Сила ветра составит до 7 метров в секунду.

    Мокрый снег, переходящий в дождь, пройдет в Петербурге в воскресенье, 6 ноября. После этого станет теплее.

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