Bloomberg: ЕС потратил 105 млрд долларов на заполнение газовых хранилищ

Страны Евросоюза потратили рекордные 105 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ в этом году. Об этом 4 ноября сообщил Bloomberg со ссылкой на собственную аналитику и данные экспертов.



При этом эксперты полагают, что рекорд может быть побит если не в этом году, то в следующем. В частности, агентство цитирует руководителя отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Аниса Ганболда, полагающего, что за зиму запасы истощатся, а потом «все начнется заново».