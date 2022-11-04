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    Bloomberg: ЕС потратил 105 млрд долларов на заполнение газовых хранилищ

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    Страны Евросоюза потратили рекордные 105 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ в этом году. Об этом 4 ноября сообщил Bloomberg со ссылкой на собственную аналитику и данные экспертов.

    При этом эксперты полагают, что рекорд может быть побит если не в этом году, то в следующем. В частности, агентство цитирует руководителя отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Аниса Ганболда, полагающего, что за зиму запасы истощатся, а потом «все начнется заново».

    В этом году ЕС заполнял хранилища, закупая газ, в том числе, в Норвегии и ОАЭ. Стоимость же газа в последние годы не единожды обновляла исторические максимумы. Год 2022 претендует на рекорд. Связано это как с санкциями, введенными в отношении России, так и с диверсиями, произошедшими на «Северных потоках».

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