В небе над Кронштадтом увидели редкую птицу. Она – в Красной книге России

Крупная хищная птица, обитающая в Северной Европе, неожиданно появилась в небе над Кронштадтом. Точнее, над дамбой. Об этом 4 ноября рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре».



По его словам, речь идет об орлане-белохвосте, которого от остальных отличает массивный желтый клюв. Еще одной особенностью птицы является его хвост. Правда, белым он становится лишь у взрослых особей – когда птица достигает 6-летнего возраста.