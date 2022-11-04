В небе над Кронштадтом увидели редкую птицу. Она – в Красной книге России

Крупная хищная птица, обитающая в Северной Европе, неожиданно появилась в небе над Кронштадтом. Точнее, над дамбой. Об этом 4 ноября рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре».
По его словам, речь идет об орлане-белохвосте, которого от остальных отличает массивный желтый клюв. Еще одной особенностью птицы является его хвост. Правда, белым он становится лишь у взрослых особей – когда птица достигает 6-летнего возраста.
«У нашего орлана хвост белоснежный, а значит я встретил взрослую птицу», – отмечает Глазков. По его словам, «в нашем регионе около 30 пар этих крупных хищников».
Также Павел Глазков рассказал, как отличить орлов от орланов. Первые живут в лесах, горах и пустынях, а орланы – у водоемов. Питание у птиц соответствующее. Также, у орланов нижняя часть лапы голая, а у орлов – перья. Еще одно отличие – клюв. У орланов он больше.