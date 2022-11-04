    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    766мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.1eur60.61

    Бэтмен известен, а наш богатырь — нет. Путин рассказал, как это исправить

    1133
    12 комментариев

    Владимир Путин рассказал, что надо предпринимать, чтобы вывести русских богатырей на уровень известности Бэтмена. Истории о героях русских былин должны транслироваться в фильмах, мультфильмах и детской литературе, заявил президент России в ходе встречи с российскими историками.

    «Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь богатырь наш — нет. Это должно быть в мультиках, фильмах, в литературе детской. Это нужно мультиплицировать, нужно повторять... опираться на это. Вот в том числе и для этого, для того, чтобы подтолкнуть этот процесс, мы сегодня с вами и собрались», — сказал президент.

    Так глава государства отреагировал на замечание одного из участников встречи, который заметил, что среди российских детей более известны западные герои, в том числе Бэтмен, Человек-паук, и именно им посвящены атрибутика и игры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close