Бэтмен известен, а наш богатырь — нет. Путин рассказал, как это исправить

Владимир Путин рассказал, что надо предпринимать, чтобы вывести русских богатырей на уровень известности Бэтмена. Истории о героях русских былин должны транслироваться в фильмах, мультфильмах и детской литературе, заявил президент России в ходе встречи с российскими историками.



«Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь богатырь наш — нет. Это должно быть в мультиках, фильмах, в литературе детской. Это нужно мультиплицировать, нужно повторять... опираться на это. Вот в том числе и для этого, для того, чтобы подтолкнуть этот процесс, мы сегодня с вами и собрались», — сказал президент.