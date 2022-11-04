Мобилизовали больше 300 тысяч, а призывать начнут даже судимых: новости СВО за 4 ноября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Спустя почти семь месяцев,
Новые законы
Владимир Путин подписал ряд новых законов. Теперь:
- граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, могут быть мобилизованы;
- добровольцы приравнены к военнослужащим ВС РФ;
- во время мобилизации допускается прохождение альтернативной службы;
- период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию;
- призыв работодателя по мобилизации будет основанием для прекращения трудового договора.
Также президент сообщил, что в стране мобилизовано 318 тысяч человек, из них
Путин не обошел вниманием спецоперацию и в поздравлении с Днем народного единства. Главные тезисы:
- Россия относится к украинскому народу с теплотой, несмотря на сегодняшний конфликт;
- Запад продолжает пытаться развалить Россию, но она никогда не позволит этого сделать;
- восстановление жилья в Донбассе должно идти в первую очередь, жителям нужно помочь пережить зиму.
Экономика
Страны G7 совместно с Австралией решили установить фиксированный потолок цен на нефть из России.
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны. Также турецкий президент считает, что зерновую сделку необходимо продлить.
Внешняя политика
Главы МИД стран G7 выпустили совместное заявление. Они сообщили следующее:
- для оказания поддержки в восстановлении Украины будет создан специальный координационный механизм;
- информация России о готовности Украины применить «грязную бомбу» отвергнута;
- призыв ООН к продлению зерновой сделки поддерживается;
- введение потолка цен на российскую нефть завершится в ближайшие недели;
- введение экономических санкций против России и других стран, оказывающих военную поддержку спецоперации, продолжится.