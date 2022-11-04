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    Мобилизовали больше 300 тысяч, а призывать начнут даже судимых: новости СВО за 4 ноября

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    Цифра мобилизованных оказалась выше заявленных <nobr class="_">300 тысяч</nobr> человек
    Цифра мобилизованных оказалась выше заявленных 300 тысяч человекФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октябряо введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 ноября.

    Новые законы

    Владимир Путин подписал ряд новых законов. Теперь:

    • период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию;
    • призыв работодателя по мобилизации будет основанием для прекращения трудового договора.

    Также президент сообщил, что в стране мобилизовано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. Такую цифру он объяснил тем, что «добровольцы идут». До этого он подписал указ о выдаче 195 тысяч мобилизованным и контрактникам.

    Путин не обошел вниманием спецоперацию и в поздравлении с Днем народного единства. Главные тезисы:

    • Россия относится к украинскому народу с теплотой, несмотря на сегодняшний конфликт;
    • Запад продолжает пытаться развалить Россию, но она никогда не позволит этого сделать;
    • восстановление жилья в Донбассе должно идти в первую очередь, жителям нужно помочь пережить зиму.

    Экономика

    Страны G7 совместно с Австралией решили установить фиксированный потолок цен на нефть из России.

    Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны. Также турецкий президент считает, что зерновую сделку необходимо продлить.

    Внешняя политика

    Главы МИД стран G7 выпустили совместное заявление. Они сообщили следующее:

    • для оказания поддержки в восстановлении Украины будет создан специальный координационный механизм;
    • информация России о готовности Украины применить «грязную бомбу» отвергнута;
    • призыв ООН к продлению зерновой сделки поддерживается;
    • введение потолка цен на российскую нефть завершится в ближайшие недели;
    • введение экономических санкций против России и других стран, оказывающих военную поддержку спецоперации, продолжится.
    Цифра мобилизованных оказалась выше заявленных <nobr class="_">300 тысяч</nobr> человек
    Цифра мобилизованных оказалась выше заявленных 300 тысяч человекФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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