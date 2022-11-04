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    Бывший вице-губернатор Петербурга Елин стал совладельцем компании по ремонту газовых турбин

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    Бывший заместитель губернатора Петербурга Евгений Елин стал совладельцем московской компании «ПромСистемы», которая занимается обслуживанием и ремонтом газовых турбин. Это следует из данных базы СПАРК.

    Елин Евгений Иванович стал владельцем 17% в уставном капитале компании. В единый реестр юридических лиц сведения были внесены 1 ноября. Другой совладелец, АО «ИЦС», в свою очередь, сократил свою долю с 70% до 53%. Еще 30% владеет Григорий Трофимов, который одновременно занимает должность гендиректора компании.

    Компания была создана в 2008 году. Как указано на сайте «ПромСистем», основным направлением юрлица было участие в разработке и поставке компонентов для автоматизированных систем диагностики оборудования, массово устанавливаемых на ГТУ ПАО «Газпром».

    «С 2013 года по текущий момент осуществляется обслуживание 6 агрегатов ГПА «Балтика-25» (Siemens SGT-600) ООО "Газпром трансгаз Ухта"», — говорится на сайте компании.

    Также фирма проводила капремонты установок General Electric для «Нижнекамскнефтехима» и обслуживала газотурбинные установки Siemens АО ЧМЗ группы компаний «Росатом». В портфеле «ПромСистем» реализация более чем 50 капремонтов газотурбинных установок иностранного производства. Компания выполняла работы и на объектах «Сахалин Энерджи».

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