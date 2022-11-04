В кино — триллер от создателя «Мира Дикого Запада»

10 сентября в кино — фильм Тарика Салеха «Заговор в Каире». По сюжету, умирает великий имам, духовный лидер современного исламского мира — и разные политические группировки начинают жестокую борьбу за то, кто займет место следующим. В ход идут любые способы: шпионаж, шантаж и даже убийство. Случайно в центре интриг оказывается простой сын рыбака Адам, которому нужно не просто выжить, но и переиграть систему.



«Заговор в Каире» номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах в этом году. Картина получила приз в номинации «Лучший сценарий». Сценаристом ленты также выступил Тарик Салех. Фильм — вторая его полнометражная работа — до этого Салех снял триллер «Наемник» с Крисом Пайном в главной роли, а еще раньше участвовал в съемках «Мира Дикого Запада». Тарик Салех живет в Швеции, но по происхождению он египтянин, так что смог правдоподобно изобразить египетскую культуру и общество. А вот проходили съемки не в Египте, а в Стамбуле, в мечети Сулеймание.

