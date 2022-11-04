Путин: Конфликт на Украине — по сути противостояние одного народа

В ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, речь идет о противостоянии одного народа. Такое мнение 4 ноября выразил президент России Владимир Путин, выступая на встрече, посвященной 10-летию Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.



«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа», — заявил Владимир Путин.

В речи президент России также отметил, что страна относится к украинскому народу «с уважением и теплотой».