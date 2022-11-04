    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    766мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.1eur60.61

    Боевые действия на Украине

    Путин: Конфликт на Украине — по сути противостояние одного народа

    3456
    10 комментариев

    В ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, речь идет о противостоянии одного народа. Такое мнение 4 ноября выразил президент России Владимир Путин, выступая на встрече, посвященной 10-летию Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

    «Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа», — заявил Владимир Путин.

    В речи президент России также отметил, что страна относится к украинскому народу «с уважением и теплотой».

    «Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», — добавил глава государства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close