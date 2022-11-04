На экраны выходит драма с Антоном Лапенко

С 10 ноября в кино — остросюжетная драма Максима Кулагина «По-мужски». Главный герой, бизнесмен Глеб, — идеальный мужчина как с обложки: свой бизнес, большой загородный дом, красавица жена. Но вся эта жизнь рушится, когда Глеб не решается разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим его жену.

Самое примечательное в новой ленте — конечно, Антон Лапенко в непривычном для себя жанре за пределами комедии. В двадцатом году его звезда вспыхнула в сериале «Внутри Лапенко» и позже — в «Чиках», в которых уже комичного оставалось немного. С тех пор мы о нем слышали не так много, и вот — в главной роли в настоящем триллере. Правда, глядя на ожесточенное лицо актера, сложно не подумать, что это еще одна серия «Внутри Лапенко».

