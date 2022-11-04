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    На экраны выходит драма с Антоном Лапенко

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    С 10 ноября в кино — остросюжетная драма Максима Кулагина «По-мужски». Главный герой, бизнесмен Глеб, — идеальный мужчина как с обложки: свой бизнес, большой загородный дом, красавица жена. Но вся эта жизнь рушится, когда Глеб не решается разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим его жену.

    Фото: кадр из фильма
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    Самое примечательное в новой ленте — конечно, Антон Лапенко в непривычном для себя жанре за пределами комедии. В двадцатом году его звезда вспыхнула в сериале «Внутри Лапенко» и позже — в «Чиках», в которых уже комичного оставалось немного. С тех пор мы о нем слышали не так много, и вот — в главной роли в настоящем триллере. Правда, глядя на ожесточенное лицо актера, сложно не подумать, что это еще одна серия «Внутри Лапенко».

    Фестивали обласкали «По-мужски»: на смотре дебютных фильмов «Одна шестая» лента завоевала приз как лучший игровой дебют, а на фестивале нового российского кино «Горький Fest» фильм взял сразу четыре приза: за лучшую режиссуру, лучшую драматургию, лучшую мужскую роль и лучшее изобразительное решение.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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