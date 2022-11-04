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    В России повысили предельный возраст для некоторых чиновников

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    Закон, согласно которому предельный возраст нахождения на государственной службе повышен на пять лет, 4 ноября подписал президент России Владимир Путин.

    Соответствующий документ расширяет круг должностей, на которых предельный возраст составит 70 лет. Речь идет, в частности, о категории «руководители» в аппарате Государственной думы и Совета Федерации. А также о ряде должностей в регионах. Для того чтобы продлить срок государственной службы, потребуется согласие самого чиновника.

    Помимо этого закон вносит корректировки в поступление на государственную службу по конкурсу. Так, на ряд должностей конкурс может не проводиться в 2022 и 2023 годах.

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