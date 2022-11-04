В России повысили предельный возраст для некоторых чиновников

Закон, согласно которому предельный возраст нахождения на государственной службе повышен на пять лет, 4 ноября подписал президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ расширяет круг должностей, на которых предельный возраст составит 70 лет. Речь идет, в частности, о категории «руководители» в аппарате Государственной думы и Совета Федерации. А также о ряде должностей в регионах. Для того чтобы продлить срок государственной службы, потребуется согласие самого чиновника.
Помимо этого закон вносит корректировки в поступление на государственную службу по конкурсу. Так, на ряд должностей конкурс может не проводиться в 2022 и 2023 годах.