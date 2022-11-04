Citroen с непристегнутым годовалым пассажиром въехал в самосвал на Киевском шоссе

Неудачный манёвр на дороге в Гатчинском районе Ленинградской области отправил в больницу петербурженку и её годовалого ребёнка, которого везли вразрез с ПДД. Об этом стало известно «Фонтанке» 4 ноября.



Citroen под управлением 29-летней жительницы Пушкина столкнулся с самосвалом на 45-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков накануне незадолго до полудня. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель легковушки при перестроении не выдержала дистанцию и догнала попутный Volvo FM, за рулём которого сидел 62-летний пскович.