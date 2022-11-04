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    Citroen с непристегнутым годовалым пассажиром въехал в самосвал на Киевском шоссе

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    Неудачный манёвр на дороге в Гатчинском районе Ленинградской области отправил в больницу петербурженку и её годовалого ребёнка, которого везли вразрез с ПДД. Об этом стало известно «Фонтанке» 4 ноября.

    Citroen под управлением 29-летней жительницы Пушкина столкнулся с самосвалом на 45-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков накануне незадолго до полудня. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель легковушки при перестроении не выдержала дистанцию и догнала попутный Volvo FM, за рулём которого сидел 62-летний пскович.

    Травмы различной степени тяжести получили женщина и её годовалый пассажир, ехавший непристёгнутым на переднем сиденье. Обоих скорая увезла в больницу Гатчины.

    Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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