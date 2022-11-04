Путин подписал закон, позволяющий мобилизовать россиян с судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий призыв в рамках мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений. Документ опубликован на портале правовой информации.
В документе при этом прописано, кто не может быть призван. Речь, в частности, об осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Еще одна категория – те, кто был осужден по террористическим статьям.
Призыв в рамках мобилизации также будет недоступен для тех, кто осужден за госизмену и шпионаж, незаконное обращение с ядерными материалами, а также ряду других статей Уголовного кодекса.