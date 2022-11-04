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    Мобилизация

    Путин подписал закон, позволяющий мобилизовать россиян с судимостью

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    Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий призыв в рамках мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений. Документ опубликован на портале правовой информации.

    В документе при этом прописано, кто не может быть призван. Речь, в частности, об осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Еще одна категория – те, кто был осужден по террористическим статьям.

    Призыв в рамках мобилизации также будет недоступен для тех, кто осужден за госизмену и шпионаж, незаконное обращение с ядерными материалами, а также ряду других статей Уголовного кодекса.

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