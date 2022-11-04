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    Петербуржцам расскажут правду о залпе «Авроры»

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    Если пофантазировать, то строчка в учебнике могла бы звучать так: о начале революции возвестил крейсер «Боярин» — среди возможных имен для нового корабля было и такое непролетарское. Но 6 ноября в Маяковке обойдутся без фантазий и расскажут только факты об историческом залпе «Авроры». Бесплатно. 12+

    Фото: Википедия
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    Относился этот бронепалубный крейсер к типу «Диана» (богиня-охотница), а сам вроде бы именуется в честь богини утренней зари. Но можно считать, что и в честь парусного фрегата «Аврора», который участвовал в Крымской войне. Первоначально «Аврору» и строить-то не собирались: серия должна была состоять из двух крейсеров. Когда было решено делать третий, его строительство постоянно выбивалось из графика. Имя крейсера было поначалу не очень лиричное: «крейсер водоизмещением 6 630 т». А когда Николай II определялся с названием, выбирал не только из женских божественных имен вроде «Юноны» или «Психеи» — были и «Нептун», «Полкан», упомянутый «Боярин».

    Летом 1916 года корабль, участвовавший в Первой мировой, должны были поставить на ремонт. Капитан I ранга Никольский писал в донесении, чем грозит долгая стоянка: «Команда, до сих пор не поддававшаяся преступной агитации, поддастся ей и, как это часто бывает, перейдёт в другую крайность — благодаря своей сплочённости из самой надёжной во время войны станет самой ненадёжной». О том, какую роль крейсер «Аврора» сыграл в октябрьских событиях 1917 года, расскажет Алексей Сизов, экскурсовод филиала Центрального военно-морского музея. «Это шанс узнать самую проверенную информацию, разобраться в фактах, которые XX век спрятал за многочисленными доводами», — поясняют организаторы.

    Встречаемся 6 ноября на наб. Фонтанки, 44, 2-й этаж, в читальном зале. Регистрация на сайте Маяковки в разделе «Мероприятия». Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Википедия

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