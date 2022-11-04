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    Эрдоган рассказал о договоренности с Путиным по бесплатным поставкам зерна

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    Договоренность с Владимиром Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны достигнута. Об этом днем 4 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haber Turk.

    «Мы позаботимся о том, чтобы корабли в зерновом коридоре доходили до африканских стран, которые в этом срочно нуждаются», — цитирует издание слова Эрдогана.

    Ранее подобную возможность допустил президент России. Заявление он сделал на совещании Совета безопасности.

    «Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — заявил Владимир Путин.

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