Эрдоган рассказал о договоренности с Путиным по бесплатным поставкам зерна

Договоренность с Владимиром Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны достигнута. Об этом днем 4 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haber Turk.
«Мы позаботимся о том, чтобы корабли в зерновом коридоре доходили до африканских стран, которые в этом срочно нуждаются», — цитирует издание слова Эрдогана.
Ранее подобную возможность допустил президент России. Заявление он сделал на совещании Совета безопасности.
«Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — заявил Владимир Путин.