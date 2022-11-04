В Пензе загорелся торговый центр. На видео — хлопки, крики о детях и неторопливая эвакуация

Почти двести человек, в том числе десять детей, эвакуировали из торгового центра в Пензе, где загорелся павильон. Судя по опубликованным в соцсетях видео, уходить от разгорающегося пожара не торопились.
Автор: «Типичная Пенза»
Как сообщили в областном ГУ МЧС, сигнал о возгорании на улице Суворова поступил около половины десятого часа утра 4 ноября, через полчаса после открытия ТЦ «Красные холмы» для посетителей. На сайте торгового центра заявлено, что это крупнейшая ярмарка города, где предлагают одежду, бытовую технику, продукты.
Автор: «Типичная Пенза»
Горел один из павильонов. Полыхающий магазин снимали из соседних отделов. На видео слышно, как кто-то призывает бежать, потому что «соседняя дверь уже горит». Оператор, продолжая съёмку, отмечает, что в их сторону пожар как будто не разгорается. На другом видео уже под работающую сигнализацию слышны крики «Там дети!» и хлопки.
Автор: «Типичная Пенза»
В МЧС уточнили, что силами 43 пожарных торговый павильон площадью 200 квадратных метров потушили к десяти часам утра. Из здания эвакуировали 180 человек, в том числе десять детей. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.