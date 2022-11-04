Юноша и девушка пострадали в ДТП в центре Петербурга. Бросивший их водитель сам пришёл в полицию

Водитель «Дэу Матиз» не заметил сбитых пешеходов в центре Петербурга и уехал с места ДТП. Его догнало дело об административном правонарушении.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 ноября, аварию на Разъезжей улице, 12, накануне около половины шестого часа утра наблюдали очевидцы. Им запомнился «Дэу Матиз», проехавший «зебру» на свой сигнал светофора. На пути автомобиля оказались двое пешеходов.
Дожидаться полицию на месте водитель не стал.
Скорые развезли по больницам девушку 17 лет и юношу двумя годами старше. Оба в состоянии средней степени тяжести.
Инспектор по розыску ОГИБДД установил, что за рулём «Дэу», за которой за этот год числится три нарушения правил дорожного движения, был 58-летний мужчина. Днём он сам пришёл в полицию.
«В отношении гражданина вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования», — уточнили в главке.