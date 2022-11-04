Юноша и девушка пострадали в ДТП в центре Петербурга. Бросивший их водитель сам пришёл в полицию

Водитель «Дэу Матиз» не заметил сбитых пешеходов в центре Петербурга и уехал с места ДТП. Его догнало дело об административном правонарушении.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 ноября, аварию на Разъезжей улице, 12, накануне около половины шестого часа утра наблюдали очевидцы. Им запомнился «Дэу Матиз», проехавший «зебру» на свой сигнал светофора. На пути автомобиля оказались двое пешеходов.