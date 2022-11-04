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    Петербуржец на BMW уронил ворота на ребёнка в Кудрово

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    Житель Невского района Петербурга не сладил с автомобилем, заезжая во двор во Всеволожском районе Ленинградской области. Пострадал девятилетний пешеход, стало известно «Фонтанке» 4 ноября.

    Авария случилась в Кудрово накануне в седьмом часу вечера. BMW X7, за рулём которого сидел 62-летний петербуржец, заехал во двор у дома № 1 на Областной улице, задев ворота. Те упали на девятилетнего третьеклассника.

    Мальчика увезли в больницу с травмами головы.

    Все обстоятельства аварии выясняет полиция, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Известно, что петербуржец в этом году трижды попадался на нарушении скоростного режима.

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