Петербуржец на BMW уронил ворота на ребёнка в Кудрово

Житель Невского района Петербурга не сладил с автомобилем, заезжая во двор во Всеволожском районе Ленинградской области. Пострадал девятилетний пешеход, стало известно «Фонтанке» 4 ноября.
Авария случилась в Кудрово накануне в седьмом часу вечера. BMW X7, за рулём которого сидел 62-летний петербуржец, заехал во двор у дома № 1 на Областной улице, задев ворота. Те упали на девятилетнего третьеклассника.
Мальчика увезли в больницу с травмами головы.
Все обстоятельства аварии выясняет полиция, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что петербуржец в этом году трижды попадался на нарушении скоростного режима.