Не грубая имитация, а Рембрандт. В Гааге спустя век установили авторство хранившегося в музее наброска

Старинный набросок, хранившийся в музее Гааги более 100 лет, оказался кисти Рембрандта. Речь идет о наброске к картине «Воздвижение креста» (хранится в Мюнхенской пинакотеке), считавшемся имитацией, сообщает The Guardian.



Долгое время эксперты полагали, что набросок сделал в 1640-х годах один из последователей мастера. Установить авторство удалось с помощью специального исследования. Известно, что набросок хранился в Музее Бредиуса в Гааге с 1921 года.