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    Не грубая имитация, а Рембрандт. В Гааге спустя век установили авторство хранившегося в музее наброска

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    Старинный набросок, хранившийся в музее Гааги более 100 лет, оказался кисти Рембрандта. Речь идет о наброске к картине «Воздвижение креста» (хранится в Мюнхенской пинакотеке), считавшемся имитацией, сообщает The Guardian.

    Долгое время эксперты полагали, что набросок сделал в 1640-х годах один из последователей мастера. Установить авторство удалось с помощью специального исследования. Известно, что набросок хранился в Музее Бредиуса в Гааге с 1921 года.

    В том, что картина принадлежит кисти Рембрандта, был уверен первый куратор музея. Однако с тех пор эксперты утверждали, что работа — лишь имитация, поскольку мазки на ней слишком грубы.

    На набросок вновь обратили внимание примерно год назад во время подготовки книги о Рембрандте. Тогда специалисты посчитали, что набросок мастера мог быть выполнен в нехарактерном для него стиле: художник хотел показать общую композицию. Были проведены инфракрасное и рентгенологическое исследования, которые доказали авторство Рембрандта.

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