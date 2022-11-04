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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Серости — нет. Посмотрите на Петербург в красках

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    1 комментарий

    Петербург, конечно, красив в любую погоду. Даже в унылые дни ноября. А если вдруг вам недостает яркости — посмотрите на город в кадре. «(От)личный Петербург» представляет подборку фотографов «Фонтанки» для тех, кто соскучился по красочным пейзажам. Фотографии сделаны в разные времена, но от этого не перестают быть прекрасными.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Если голубое не небо, то хотя бы корабль.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    А вместо зеленых деревьев у нас есть дракон во дворе.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Иногда в петербургском небе появляется радуга.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Но даже если ее нет — не забываем про разноцветные пляжные зонтики.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Бывает, что через тучи проступает свет.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Рано или поздно все облака разойдутся.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    И солнце обязательно появится.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге оно прекрасно даже в холода.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    А на случай зимы у нас есть яркий Петр I.

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

    Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, голосуйте за выбор наших экспертов в десяти номинациях, добавляйте новые места или присылайте рассказы о Северной столице. Самые интересные истории мы опубликуем, о некоторых местах, которые предложили нам читатели, — напишем в маршрутах нашего путеводителя. Участвуйте в создании новой географии города!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с Комитетом по развитию туризма. В конце ноября пройдет торжественная церемония награждения победителей.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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