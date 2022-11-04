Серости — нет. Посмотрите на Петербург в красках

Петербург, конечно, красив в любую погоду. Даже в унылые дни ноября. А если вдруг вам недостает яркости — посмотрите на город в кадре. «(От)личный Петербург» представляет подборку фотографов «Фонтанки» для тех, кто соскучился по красочным пейзажам. Фотографии сделаны в разные времена, но от этого не перестают быть прекрасными.
Если голубое не небо, то хотя бы корабль.
А вместо зеленых деревьев у нас есть дракон во дворе.
Иногда в петербургском небе появляется радуга.
Но даже если ее нет — не забываем про разноцветные пляжные зонтики.
Бывает, что через тучи проступает свет.
Рано или поздно все облака разойдутся.
И солнце обязательно появится.
В Петербурге оно прекрасно даже в холода.
А на случай зимы у нас есть яркий Петр I.
О проекте «(От)Личный Петербург»
Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.
Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, голосуйте за выбор наших экспертов в десяти номинациях, добавляйте новые места или присылайте рассказы о Северной столице. Самые интересные истории мы опубликуем, о некоторых местах, которые предложили нам читатели, — напишем в маршрутах нашего путеводителя. Участвуйте в создании новой географии города!
Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с Комитетом по развитию туризма. В конце ноября пройдет торжественная церемония награждения победителей.