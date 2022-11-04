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    Петербургские мосты ночью разводить не будут

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    Ночная разводка мостов в Петербурге не состоится. Согласно постановлению городского правительства, в нерабочие праздничные дни переправы остаются сведенными.

    В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты в связи с празднованием Дня народного единства.

    Также напомним, что 15 ноября завершается навигационный период на рукавах Невы, где расположены Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты. На Неве, Большой и Малой Неве он продлится до конца месяца, и регулярная разводка мостов там прекратится с 30 ноября. Кроме Биржевого моста, который и так не разводят из-за ремонта.

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