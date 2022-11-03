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    ФАС предлагает проиндексировать перевозки пассажиров на поездах на 8,1%

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    Федеральная антимонопольная служба планирует с 2023 года проиндексировать железнодорожные пассажирские перевозки на 8,1%. Об этом говорится в опубликованном 3 ноября проекте приказа.

    В 2024 и 2025 годах индексация составит по 4% ежегодно, отмечают в документе. Другой проект касается перевозок грузов: в следующем году их хотят проиндексировать на 8%, в 2024-м — на 7,1%, а в 2025-м — на 4,6%.

    «Согласно прогнозу, индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) будет проведена с учетом изменения платы за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта (индексируется в соответствии с параметрами роста тарифов на грузовые перевозки), а также прочих расходов перевозчика (индексируются по прогнозному индексу потребительских цен)», — сообщают в ФАС.

    Мера позволит обновить подвижной состав в условиях повышенного спроса на железнодорожные перевозки, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС. В Минтрансе РФ добавили, что перевозчики смогут предоставлять пассажирам скидки на проезд в плацкарте, чтобы сохранить доступную стоимость билетов. Предполагается, что индексация поможет перевозчику закупить новый современный комфортабельный подвижной состав.

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