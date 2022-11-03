Карпин включил в расширенный состав сборной России в два раза больше игроков «Спартака», чем «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной перед ноябрьским учебно-тренировочным сбором. Всего в списке 37 футболистов.
Больше всех игроков делегировал московский «Спартак» – восемь человек. У «Зенита» всего четыре: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.
Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. График подготовки команды ко встрече будет опубликован дополнительно.