В Петербурге открыли выставку вещей и фотографий Юрия Никулина

«После окончания средней школы, в возрасте неполных 18-ти лет он был призван в Красную армию и направлен в шестую батарею второго дивизиона 115-го зенитно-артиллерийского полка, — напоминают в музее. — Во время Советско-финской войны эта зенитная батарея находилась под Сестрорецком и охраняла воздушные подступы к Ленинграду. В Великую Отечественную войну Юрий Владимирович воевал под Ленинградом сначала в том же полку, а весной 1943 года после контузии и лечения в госпитале был переведён в 72-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион на должность командира отделения разведки, позднее там же стал помощником командира взвода».

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи 3 ноября открылась выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист». Она посвящена военной специальности человека, ставшего народным любимцем — актер был артиллеристом.

В экспозиции представлены архивные материалы, фотографии, биографические справки, кадры из кинофильмов и личные вещи Никулина — от его детского паровозика до фляжки, чемодана и костюмов — повседневного и клоунского.



Выставка, основанная на экспонатах музея фонда Ю.В. Никулина, будет открыта до конца года.

