Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции и теперь можно взять их в НАТО. Анкара не согласна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в Североатлантический альянс. Об этом он заявил 3 ноября на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.
«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса», — уверен Столтенберг (цитата по ТАСС).
Генсек уточнил, что в пятницу будет обсуждать этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Однако же Чавушоглу в ответ сказал, что Турция не считает выполненными все свои требования к Хельсинки и Стокгольму. «Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства», — подчеркнул он.
В четверг министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что Финляндия и Швеция пока не выдали Анкаре ни одного человека, причастного к террористической деятельности, что было одним из условий одобрения Анкарой их заявок на вступление в НАТО.
Напомним, что заявки о вступлении в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая. Однако процесс не завершен до сих пор: заявку должны ратифицировать все страны — члены союза. Турция замедляет процесс: она требует объявить курдские организации террористическими и выдать тех, кто обвиняется в терроризме на территории страны. Заявки северных стран также пока не одобрила и Венгрия.