Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции и теперь можно взять их в НАТО. Анкара не согласна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в Североатлантический альянс. Об этом он заявил 3 ноября на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса», — уверен Столтенберг (цитата по ТАСС).



Генсек уточнил, что в пятницу будет обсуждать этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.



Однако же Чавушоглу в ответ сказал, что Турция не считает выполненными все свои требования к Хельсинки и Стокгольму. «Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя. С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства», — подчеркнул он.